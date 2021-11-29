Курганские власти выставят на продажу гараж и тракторы

Курганские власти продадут тракторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Список госимущества, который выставят на продажу курганские власти, пополнится гаражом и тракторами. Об этом говорилось на заседании Курганской областной думы, где депутаты проголосовали за обновление данных по приватизационному плану на 2021—2022 годы, передает журналист URA.RU.

В ходе ревизии власти обнаружили имущество, которое хотят включить в план приватизации. «Одно здание гаража в Кургане, одно нежилое здание в п. Ключи Каргапольского района, и нежилое помещение в поселке Варгаши. А также восемь объектов движимого имущества — три грузовых автомобиля и пять тракторов, которые ранее были закреплены за учреждениями, но на сегодняшний день не используются для их основной деятельности», — рассказала депутатам директор департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Яна Юрина.

Она также озвучила, что в проекте документа есть сведения об исключении из прогнозного плана приватизации пакета акций (49%) «Курортов Зауралья». Это связано с тем, что АО «Курорты Зауралья» было ликвидировано путем присоединения к АО «Курганфармация».

URA.RU писало, что власти Кургана распродадут имущество на миллионы рублей. Бюджет Кургана в 2022 году может дополнительно получить более 3,7 млн рублей за счет приватизации муниципального имущества.