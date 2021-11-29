29 ноября 2021

В Кургане нашли победителя лотереи, выигравшего 16 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Курганцу помог выиграть билет, стоивший 40 рублей (архивное фото) Фото:

Футбольный тренер из Курганской области Игорь Андриевских выиграл в лотерею 16 753 340 рублей. Об этом URA.RU 30 ноября сообщили в пресс-службе официального распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Игорь Андриевских знаком с лотереями давно. <…> Супруга победителя не поддерживала его увлечение, поэтому мужчина покупал билеты по секрету от жены. Тайное хобби Игоря Александровича помогло ему стать миллионером. В 38110-м тираже «Спортлото «5 из 36» житель Курганской области выиграл суперприз в размере 16 753 340 руб», — рассказали в пресс-службе.

Мужчина рассказал, что приобретал билеты на каждый розыгрыш лотереи и составлял комбинацию таким образом, чтобы числа были разбросаны по всему игровому полю. «Жена до сих пор не верит, что это правда. А я чувствовал, что однажды мне обязательно повезет по-крупному», — рассказал победитель.

Курганец планирует с помощью выигрыша отремонтировать дом, построить баню, купить автомобиль, закрыть ипотеку дочери и купить подарки родственникам. В пресс-службе компании отметили, что Андриевских работает тренером по футболу в детско-юношеской спортивной школе. Ранее стало известно, что победить мужчине помог билет, который стоил 40 рублей.

Победителем розыгрыша стал житель Курганской области Игорь Андриевских
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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