Депутат Коломейцев: попавшему в больницу Рашкину делают операцию

Депутат от КПРФ Рашкин попал в больницу на операцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лишенному депутатской неприкосновенности депутаты Госдумы Валерию Рашкину делают операцию на глаза. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«Ему делают операцию. Не знаю, плановая ли операция», — сообщил РИА Новости Коломейцев.

Информация о том, что Рашкина госпитализировали с глазной болезнью, появилась 30 ноября. Из-за недавнего лишения неприкосновенности у депутата на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь.