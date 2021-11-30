Депутат Коломейцев: попавшему в больницу Рашкину делают операцию

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Митинг коммунистов КПРФ на Пушкинской площади. Москва, памятник пушкину, рашкин валерий, пушкинская площадь, митинг, протест
Депутат от КПРФ Рашкин попал в больницу на операцию Фото:

Лишенному депутатской неприкосновенности депутаты Госдумы Валерию Рашкину делают операцию на глаза. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«Ему делают операцию. Не знаю, плановая ли операция», — сообщил РИА Новости Коломейцев.

Информация о том, что Рашкина госпитализировали с глазной болезнью, появилась 30 ноября. Из-за недавнего лишения неприкосновенности у депутата на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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