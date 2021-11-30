Депутат Рашкин попал в больницу

Валерий Рашкин находится в больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого лишили депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося, госпитализирован из-за глазной болезни. Об этом сообщает источник в партии КПРФ.

«О состоянии своего здоровья, думаю, он может сообщить только сам», — передает «Интерфакс» слова источника. Отмечается, что из-за недавнего лишения неприкосновенности у Рашкина на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь, ему назначена операция.

В КПРФ отказались комментировать URA.RU госпитализацию Рашкина. «Какие подробности? Я что врач? Госпитализация — это личное дело. Это не должно быть достоянием общественности», — заявил пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко.

Ранее депутат признался в убийстве лося. Однако он подчеркнул, что из-за плохой видимости перепутал животное с кабаном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Рашкина могут лишить депутатского мандата, пишет «Дни.ру». После лишения неприкосновенности Рашкин заявил, что это прямая расправа над ним, и дело вовсе не в незаконной охоте. Депутат связал это со своей деятельность после выборов, в том числе он напомнил о своем несогласии с результатами, передает « Правда.ру ».