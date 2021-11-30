Лавров: США обложили Россию военными базами

США постоянно нагнетают истерию вокруг учений российской армии, считает Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Границы России окружены военными базами США, что приводит к постоянному нагнетанию истерии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова «Диалог во имя будущего».

«Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами, это уже, наверное, факты, которые любому школьнику известны. И, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия. Нас обвиняют в учениях, проводимых Вооруженными силами России на своей собственной суверенной территории. Голословные заявления западных партнеров сыплются как из рога изобилия, но ни одного доказательства представлено не было», — передает ТАСС слова Лаврова.

Министр иностранных дел отметил, что попытки США сохранить мировую гегемонию противоречат естественному ходу истории. «Есть Китай, есть Индия, есть Бразилия, есть центры роста и в Африке, и в странах Латинской Америки и Азии. Формируется многополярный миропорядок», — подчеркнул Лавров. Министр отметил, что Россия готова к поиску компромиссов и неоднократно доказывала свою договороспособность.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО последовательно стягивает силы к границам России. Шойгу подчеркнул, что активность НАТО диктует необходимость дальнейшего развития российской армии, уточняет RT. В Минобороны также сообщили, что американские бомбардировщики отработали сценарий ядерного удара по России, пишет телеканал 360.