Стоимость проезда будет увеличена не так значительно, как просят перевозчики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Перевозчики Екатеринбурга озвучили запросы на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. По мнению руководства метрополитена, одна поездка должна стоить 42 рубля (рост на 10 рублей), по мнению автобусных перевозчиков (включая «Гортранс», который также занимается трамваями и троллейбусами) — 37 рублей (рост на 9 рублей). Такие цифры депутатам привел профильный вице-мэр Алексей Бубнов.

30 ноября глава города Алексей Орлов провел совещание на эту тему. «Транспортные предприятия обратились в РЭК [Региональную энергетическую комиссию]. Думаю, на этой или следующей неделе мы совещание с РЭКом проведем. С 2017 года тарифы не поднимались. С тех пор выросли зарплаты [на предприятиях], затраты на запчасти, ГСМ, электроэнерегию. Это надо учитывать. Запросы метрополитена — порядка 42 рублей. Запросы «Гортранса» — 37 рублей.

Но понятно, что часть затрат [перевозчиков мы] будем гасить за счет бюджета. Потому что население к такому уровню тарифов не готово», — сказал Бубнов на заседании комиссий по экономике и городскому хозяйству.

Впервые предметно о повышении тарифов в общественном транспорте власти заговорили весной 2021-го. Тогда Бубнов сообщил, что с 2022 года стоимость проезда в трамваях, автобусах и троллейбусах может вырасти до 31 рубля. Источники URA.RU в муниципальной власти отмечали, что этот анонс был несогласованным: Орлов просил чиновников не поднимать эту тему до выборов в Госдуму и заксобрание (прошли в сентябре).