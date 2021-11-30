Дерипаска поругался с Набиуллиной из-за политики Центробанка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Дерипаска заявил, что методами, которыми действует ЦБ сейчас, снизить инфляцию не получится Фото:

Предприниматель Олег Дерипаска упрекнул ЦБ в неэффективной борьбе с инфляцией. С таким заявлением он выступил на сессии инвестиционного форума «Россия зовет» в эфире «Россия-24».

«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — заявил Дерипаска.

В ходе своего выступления предприниматель вспомнил и привел в пример главе Центробанка Эльвире Набиуллиной удачную политику экс-премьера РФ Виктора Зубкова в данной сфере. В свое время Зубков обеспечил предложение на свинину, когда это было необходимо. «Все бегали и строили эти свинокомплексы… Со свининой до сих пор нет никаких проблем» — заявил Дерипаска.

Ранее Набиуллина сообщила, что инфляцию в России можно снизить за несколько лет, однако, основываясь на опыте других стран, для этого могут понадобиться десятилетия. Закрепить на низких уровнях инфляционные ожидания быстро нельзя, заявила глава ЦБ

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...