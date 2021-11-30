Дерипаска поругался с Набиуллиной из-за политики Центробанка

Дерипаска заявил, что методами, которыми действует ЦБ сейчас, снизить инфляцию не получится Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель Олег Дерипаска упрекнул ЦБ в неэффективной борьбе с инфляцией. С таким заявлением он выступил на сессии инвестиционного форума «Россия зовет» в эфире «Россия-24».

«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — заявил Дерипаска.

В ходе своего выступления предприниматель вспомнил и привел в пример главе Центробанка Эльвире Набиуллиной удачную политику экс-премьера РФ Виктора Зубкова в данной сфере. В свое время Зубков обеспечил предложение на свинину, когда это было необходимо. «Все бегали и строили эти свинокомплексы… Со свининой до сих пор нет никаких проблем» — заявил Дерипаска.

Ранее Набиуллина сообщила, что инфляцию в России можно снизить за несколько лет, однако, основываясь на опыте других стран, для этого могут понадобиться десятилетия. Закрепить на низких уровнях инфляционные ожидания быстро нельзя, заявила глава ЦБ