Дерипаска поругался с Набиуллиной из-за политики Центробанка

Предприниматель Олег Дерипаска упрекнул ЦБ в неэффективной борьбе с инфляцией. С таким заявлением он выступил на сессии инвестиционного форума «Россия зовет» в эфире «Россия-24».
«Вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что таким образом у вас точка равновесия тоже сдвинется. А нужно обеспечить предложение. Я гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», — заявил Дерипаска.
В ходе своего выступления предприниматель вспомнил и привел в пример главе Центробанка Эльвире Набиуллиной удачную политику экс-премьера РФ Виктора Зубкова в данной сфере. В свое время Зубков обеспечил предложение на свинину, когда это было необходимо. «Все бегали и строили эти свинокомплексы… Со свининой до сих пор нет никаких проблем» — заявил Дерипаска.
Ранее Набиуллина сообщила, что инфляцию в России можно снизить за несколько лет, однако, основываясь на опыте других стран, для этого могут понадобиться десятилетия. Закрепить на низких уровнях инфляционные ожидания быстро нельзя, заявила глава ЦБ
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