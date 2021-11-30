Депутат Госдумы предложил альтернативу QR-кодам

Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус может заменить QR-коды. Такое предположение высказал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Кузнецов на пресс-конференции партии «Справедливая Россия — За Правду», которая проходила онлайн.
«QR-код — технический инструмент. Не надо огород городить, надо нормально проводить компанию по вакцинации и останавливать эпидемию. Наша альтернатива — бесплатное экспресс-тестирование, которое позволит своевременно изолировать заболевшего, вот что будет эффективно и действительно создаст covid-free зоны», — заявил депутат во время пресс-конференции.
Комитет по соцполитике свердловского заксобрания 30 ноября одобрил изменения в законопроект о QR-кодах. Рассматривать документ, предусматривающий введение QR-кодов в транспорте, региональные депутаты будут 7 декабря на плановом заседании заксобрания Свердловской области.
Проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте был внесен в Госдуму 12 ноября. Спустя десять дней документ поступил в свердловское заксобрание.
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