Свердловские депутаты намекнули на судьбу закона о QR-кодах

Свердловское заксо приступает к рассмотрению закона о QR-кодах Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Комитет по социальной политике свердловского заксобрания одобрил федеральный законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Как рассказал URA.RU зампред комитета, член «Единой России» Александр Серебренников, решение было принято практически без сопротивления. Следующим шагом станет рассмотрение закона на общем заседании заксо.

«У нас были рекомендации по изменению законопроекта, которые [председатель комитета Вячеслав] Погудин озвучит на заседании заксобрания 7 декабря. Наш комитет поддержал законопроект большинством: один депутат воздержался, один высказался против. Мы ожидали, что возражающих, конечно, будет гораздо больше — [к заседанию] по видеосвязи еще подключали общественников. Но никто не возражал», — рассказал Александр Серебренников.

Окончательное решение по законопроекту будет принято депутатами 7—8 декабря. Именно тогда свердловский парламент изучит документ подробно и вынесет решение. Вердикт депутатов будет направлен в Госдуму для дальнейшего обсуждения. Первое обсуждение проекта в областном заксо, по данным URA.RU, прошло в узком кругу представителей власти.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 22 ноября законопроект поступил в свердловское заксобрание. Одновременно власти региона рассматривают вопрос о введении QR-кодов в общественном транспорте. Окончательного решения пока нет, но, по данным URA.RU, изучается вариант с введением кодов на вокзалах и в аэропортах.