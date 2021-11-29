Губернатор ЯНАО наградил главу филиала ПФР

Дмитрий Артюхов наградил главу филиала ПФР знаком отличия «За заслуги перед Ямалом» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил Таису Колоколову, управляющую отделением ПФР по ЯНАО, знаком отличия «За заслуги перед Ямалом». Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительства ЯНАО документе.

«За значительный вклад в социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа наградить знаком отличия „За заслуги перед Ямалом“ Колоколову Таису Федоровну — управляющего государственного учреждения — отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится в опубликованном документе.

Таиса Колоколова начала работу в ПФР с 1994 года, а с февраля 2009 возглавила отделение в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионный фонд ЯНАО готовится к реорганизации, а именно — все функции муниципальных отделений перейдут к региональному.