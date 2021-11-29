29 ноября 2021

Губернатор ЯНАО наградил главу филиала ПФР

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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов наградил главу филиала ПФР знаком отличия «За заслуги перед Ямалом» Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов наградил Таису Колоколову, управляющую отделением ПФР по ЯНАО, знаком отличия «За заслуги перед Ямалом». Об этом сообщается в опубликованном на сайте правительства ЯНАО документе.

«За значительный вклад в социально-экономическое развитие Ямало-Ненецкого автономного округа наградить знаком отличия „За заслуги перед Ямалом“ Колоколову Таису Федоровну — управляющего государственного учреждения — отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится в опубликованном документе.

Таиса Колоколова начала работу в ПФР с 1994 года, а с февраля 2009 возглавила отделение в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что пенсионный фонд ЯНАО готовится к реорганизации, а именно — все функции муниципальных отделений перейдут к региональному.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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