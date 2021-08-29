Сотрудники пенсионного фонда ЯНАО готовятся к сокращениям

Пенсионный фонд ЯНАО готовится к реорганизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд ЯНАО готовится к реорганизации, из-за которой все функции управлений перейдут к региональному отделению. Данный процесс напугал многих сотрудников грядущими сокращениями.

«Идет слияние управлений ПФР по всему ЯНАО. Будет одно управление по всему округу. На данный момент согласовываются функции, которые будут выполнять отделения в городах. Сотрудники, которых коснется реорганизация, не будут уволены. Им предлагается новое рабочие места внутри организации», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления ПФР.

Процесс реорганизации идет во многих крупных городах региона и завершиться он должен до конца этого года. Сделано это будет для оптимизации структуры организации, из-за чего региональное отделение будет выполнять все функции пенсионного фонда, а бывшие в управлениях останутся только клиентские службы для приема граждан.

Процесс реорганизации ПФР идет по всей стране, это должно централизовать управление структурой. В начале этого года было заявлено о реорганизации пенсионного фонда в Алтае, а в начале лета — о завершении этого процесса в Новосибирской области.