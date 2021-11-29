Пермяки стали чаще жаловаться в федеральное правительство

За октябрь пермяки направили больше 100 жалоб в российское правительство Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермяки стали чаще жаловаться в правительство РФ, возглавляемое премьером Михаилом Мишустиным. Среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) Пермский край занял 4 место по количеству обращений. Информация опубликована на сайте российского правительства.

«Количество поступивших обращений граждан по территориям за период с 01.10.2021 по 31.10.2021 (на 10 тыс населения): Пермский край -103 [обращения]», — отмечается на сайте. Лидером по количеству направленных обращений из ПФО за октябрь стал Татарстан [318], следом за ним расположились республика Башкортостан [106] и Нижегородская область [104].

При этом за сентябрь от жителей Прикамья в правительство РФ поступило 77 обращений, за август — 83, а в июле — 68. В правительстве отмечают, что в октябре чаще всего россиян волновали вопросы, связанные с коронавирусом, в том числе, закрытие границ с рядом стран.

URA.RU писало, что Мишустин планирует посетить Пермский край 9 декабря. Это будет его первый официальный визит в регион. Как ожидается, премьер во время встречи с властями региона обсудит подготовку к празднованию 300-летия Перми.