В центре молодежи проводятся мероприятия для детей и подростков Салехарда (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО выделил мэрии Салехарда 47 миллионов рублей на покупку нового здания для молодежного центра. Как сообщается в документах на сайте окружного правительства, нынешнее здание центра имеет износ 100%.

«Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа предоставляет субсидию на 47 000 000 рублей городскому округу г. Салехард для приобретения здания в целях размещения муниципального учреждения сферы молодежной политики», — прокомментировали в пресс-службе правительства. Сейчас здание центра молодежи имеет износ 100%. Власти планируют приобрести для центра новое здание в микрорайоне Б. Кунянца площадью 631 квадратный метр.

Салехардский центр молодежи проводит мероприятия для детей, подростков и молодежи, и занимается организацией отдыха в лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами региона. Также в центре занимаются профилактикой асоциального и деструктивного поведения подростов и молодежи, поддержкой ребят, находящихся в социально-опасном положении.

В администрацию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде дети посещали опасные детские сады. Два корпуса садика «Золотая рыбка» (Маяковского, 11 и на Гагарина, 7а), и один корпус детсада «Брусничка» (Чкалова, 22) имеют износ 100%.