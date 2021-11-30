Путин поручил ввести новый налоговый вычет для россиян

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Скрины с трансляции по приложению. Челябинск, трансляция, прямая линия, путин владимир
Новый налоговый вычет необходим тем, кто готов на долгосрочной основе инвестировать в российскую экономику, считает Владимир Путин Фото:

Правительство РФ должно разработать дополнительные меры по возможным налоговым вычетам для тех, кто готов на долгосрочной основе вкладывать деньги в российскую экономику. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Рынок ценным бумаг должен приносить стабильный доход тем, кто готов вдолгую вкладывать в российскую экономику. В этой связи прошу правительство РФ подготовить дополнительные предложения на этот счет, в том числе вычеты по НДФЛ при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Этим мы защищаем вклады граждан», — сказал Путин.

В ходе форума президент также отметил, что в 2022 году правительство дополнительно проиндексирует прожиточный минимум, МРОТ и ряд социальных выплат. Путин отметил, что в России ускорился рост цен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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