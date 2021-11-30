Путин: в России ускорился рост цен

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, овощи, фрукты, супермаркет, пятерочка, апельсины, магазин, продукты питания
В России растут цены из-за внешних факторов, заявил Путин Фото:
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Цены на продукты в России

В России наблюдается рост цен под влиянием внешних факторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия и наши граждане, к сожалению, также ощущают на себе это глобальное инфляционное давление. Во многом под влиянием внешних факторов рост цен в нашей стране ускорился. Это серьезная и чувствительная проблема для наших граждан, особенно для семей с небольшими доходами», — заявил Путин, выступая на форуме «Россия зовет».

Президент отметил, что государство поддерживает производителей, товары которых наиболее подвержены ценовым колебаниям. В первую очередь, это продукты питания, добавил глава государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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