Путин: в России ускорился рост цен

В России растут цены из-за внешних факторов, заявил Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

В России наблюдается рост цен под влиянием внешних факторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия и наши граждане, к сожалению, также ощущают на себе это глобальное инфляционное давление. Во многом под влиянием внешних факторов рост цен в нашей стране ускорился. Это серьезная и чувствительная проблема для наших граждан, особенно для семей с небольшими доходами», — заявил Путин, выступая на форуме «Россия зовет».

Президент отметил, что государство поддерживает производителей, товары которых наиболее подвержены ценовым колебаниям. В первую очередь, это продукты питания, добавил глава государства.