Путин анонсировал индексацию социальных выплат

Правительство РФ будет принимать новые меры по поддержке граждан, исходя из финансовых возможностей, сообщил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2022 году в России будут дополнительно проиндексированы прожиточный минимум, МРОТ и ряд социальных выплат. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Мы расширили финансовую помощь семьям с небольшими доходами, провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума, МРОТ, социальных выплат. Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем принимать и новые решения на этот счет», — сказал Путин.

Также в ходе форума министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство поддержит граждан в случае, если итоговая инфляция превысит действующий прогноз. Ранее Путин заявил, что в ближайшее время власти потратят 41,5 трлн рублей на поддержку россиян, пишет RT.