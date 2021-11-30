Путин анонсировал индексацию социальных выплат

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Правительство РФ будет принимать новые меры по поддержке граждан, исходя из финансовых возможностей, сообщил Владимир Путин Фото:

В 2022 году в России будут дополнительно проиндексированы прожиточный минимум, МРОТ и ряд социальных выплат. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Мы расширили финансовую помощь семьям с небольшими доходами, провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума, МРОТ, социальных выплат. Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем принимать и новые решения на этот счет», — сказал Путин.

Также в ходе форума министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство поддержит граждан в случае, если итоговая инфляция превысит действующий прогноз. Ранее Путин заявил, что в ближайшее время власти потратят 41,5 трлн рублей на поддержку россиян, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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