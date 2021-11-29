29 ноября 2021

В Тюмени СК начал проверку после обнаружения скелета в коллекторе

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Пожар в поселке Боровский. Тюмень, следственный комитет
Следователи выясняют, как в тюменском коллекторе появились человеческие останки Фото:

В региональном следственном управлении СК по Тюменской области начали проверку по факту обнаружения человеческих останков в коллекторе на улице Кузнецова областного центра. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка, по факту обнаружения 27 ноября 2021 года костных останков человека на ул. Кузнецова города Тюмени. В рамках проверки назначен комплекс экспертиз. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и медицинского судебного исследования останков», — указано на официальном сайте Следственного комитета.

Днем ранее стало известно о том, что в коллекторе на улице Кузнецова в Тюмени были найдены останки человека. Предположительно, они пролежали там несколько недель.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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