В центре Тюмени в коллекторе канализации найдены останки человека

В центре Тюмени, рядом с одной из многоэтажек на улице Кузнецова, в коллекторе канализации были найдены останки человека. Предположительно, труп пролежал там несколько недель. Об этом журналистам сообщили жители города.
«В коллекторе долгое время жили люди. Они то появлялись, то пропадали. В ночь на субботу в коллекторе обнаружили останки человека», — рассказала жительница соседнего дома журналистам издания 72.ру.
Информацию о найденном трупе изданию подтвердили в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР). «Выезжали 27 ноября во второй половине дня», — сообщили там изданию.
Получить оперативные комментарии в ТОСЭР и пресс-службе регионального управления СК по Тюменской области URA.RU не удалось. На звонки редакции там никто не ответил. Туда направлены письменные запросы.
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