В центре Тюмени в коллекторе канализации найдены останки человека

Человеческие останки были найдены в коллекторе на улице Кузнецова Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В центре Тюмени, рядом с одной из многоэтажек на улице Кузнецова, в коллекторе канализации были найдены останки человека. Предположительно, труп пролежал там несколько недель. Об этом журналистам сообщили жители города.

«В коллекторе долгое время жили люди. Они то появлялись, то пропадали. В ночь на субботу в коллекторе обнаружили останки человека», — рассказала жительница соседнего дома журналистам издания 72.ру.

Информацию о найденном трупе изданию подтвердили в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР). «Выезжали 27 ноября во второй половине дня», — сообщили там изданию.

Получить оперативные комментарии в ТОСЭР и пресс-службе регионального управления СК по Тюменской области URA.RU не удалось. На звонки редакции там никто не ответил. Туда направлены письменные запросы.