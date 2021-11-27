27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

В центре Тюмени в коллекторе канализации найдены останки человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливневая канализация. Нижневартовск, крышка люка
Человеческие останки были найдены в коллекторе на улице Кузнецова Фото:

В центре Тюмени, рядом с одной из многоэтажек на улице Кузнецова, в коллекторе канализации были найдены останки человека. Предположительно, труп пролежал там несколько недель. Об этом журналистам сообщили жители города.

«В коллекторе долгое время жили люди. Они то появлялись, то пропадали. В ночь на субботу в коллекторе обнаружили останки человека», — рассказала жительница соседнего дома журналистам издания 72.ру.

Информацию о найденном трупе изданию подтвердили в Тюменской областной службе экстренного реагирования (ТОСЭР). «Выезжали 27 ноября во второй половине дня», — сообщили там изданию.

Получить оперативные комментарии в ТОСЭР и пресс-службе регионального управления СК по Тюменской области URA.RU не удалось. На звонки редакции там никто не ответил. Туда направлены письменные запросы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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