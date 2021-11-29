На Свердловскую область надвигаются снегопады и сильный ветер

Свердловчан предупреждают о непогоде в ближайшие дни Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области ожидается сильный ветер, осадки в виде мокрого снега и гололед. Об этом говорится в штормовом предупреждении, распространенном региональным управлением МЧС.

«1 декабря местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица», — предупредили в сообщении на официальном сайте МЧС.

В ведомстве рекомендуют по возможности ограничить дальние поездки, быть внимательными и осторожными при управлении транспортом. Ранее свердловчанам пообещали аномально теплое начало зимы.