Губернатор ЯНАО Артюхов обогнал Кадырова в рейтинге доверия

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обогнал во впервые составленном рейтинге по доверию в социальных сетях главу Чечни Рамзана Кадырова и занял первое место. Об этом сообщили на пресс-конференции, на которой презентовали рейтинг.
«Нас несколько удивил такой рейтинг, когда мы его получили интегрально. Но мы абсолютно логично смогли все объяснить», — сообщил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.
Второе место досталось руководителю Севастополя Михаилу Развожаеву и третье место Кадырову. Одним из ключевых факторов при составлении рейтинга «Доверие к власти» являлось отсутствие коррупции, как ключевой проблемы в регионе. Также учитывался уровень доверия к федеральной и региональной власти.
Всего для составления рейтинга было отобрано 20 губернаторов, наиболее активных в медиа. Самым активным главой региона в РФ является Кадыров, а вот Артюхов занял лишь пятое место.
Ранее главу ЯНАО критиковали за всплеск коррупции в регионе. По мнению telegram-канала «Незыгарь», округ скатился по этому показателю.
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