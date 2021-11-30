Губернатор ЯНАО Артюхов обогнал Кадырова в рейтинге доверия

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову доверяют в социальных медиа больше, чем остальным главам регионов Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обогнал во впервые составленном рейтинге по доверию в социальных сетях главу Чечни Рамзана Кадырова и занял первое место. Об этом сообщили на пресс-конференции, на которой презентовали рейтинг.

«Нас несколько удивил такой рейтинг, когда мы его получили интегрально. Но мы абсолютно логично смогли все объяснить», — сообщил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Второе место досталось руководителю Севастополя Михаилу Развожаеву и третье место Кадырову. Одним из ключевых факторов при составлении рейтинга «Доверие к власти» являлось отсутствие коррупции, как ключевой проблемы в регионе. Также учитывался уровень доверия к федеральной и региональной власти.

Всего для составления рейтинга было отобрано 20 губернаторов, наиболее активных в медиа. Самым активным главой региона в РФ является Кадыров, а вот Артюхов занял лишь пятое место.

Ранее главу ЯНАО критиковали за всплеск коррупции в регионе. По мнению telegram-канала «Незыгарь», округ скатился по этому показателю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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