Владелец «Красного и Белого» массово закрывает челябинские активы

В «К&Б» запущена новая волна ликвидаций Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В структуре федеральной алкосети «Красное и Белое» миллиардера Сергея Студенникова запущен процесс ликвидации сразу семи бизнес-активов в Челябинской области. Это следует из данных сервиса СБИС.

Так, в отношении ООО «Архипелаг» запись в ЕГРЮЛ о начале процесса ликвидации внесена 25 ноября. То же самое относится к ООО ТД «Азимут», ООО «Анкор», ООО «Бахус», ООО «Баргузин», ООО «Лабиринт-Урал» и ООО «Град». Все компании зарегистрированы в Челябинске.

Процесс переформатирования активов «Красного и Белого» в Челябинской и Свердловской областях длится уже почти год. В «К&Б» объяснили это URA.RU реорганизацией структуры компании.

Сейчас магазинами «Красное & Белое», а также «Бристоль», владеет компания Mercury Retail Group (MRG). Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51% MRG, оставшимися 49% владеет основатель «Красного и Белого» Сергей Студенников. Выручка компании за последние 12 месяцев составила около 646 млрд рублей. По данным источников в бизнес-кругах, акционеры намерены реализовать 10-15% акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже.