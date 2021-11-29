Женщина выиграла иск о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, которое длилось 4,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана отсудила у Минфина РФ 300 тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Женщину обвиняли в мошенничестве с недвижимостью в составе организованной группы и отмывании денежных средств. Суд оправдал обвиняемую.

«Общий срок судопроизводства составил 55 месяцев 21 день. В результате незаконного привлечения к уголовной ответственности и незаконного нахождения под подпиской о невыезде истцу причинен моральный вред в виде нравственных страданий. Она не имела возможности вести нормальный образ жизни, работать по специальности, с ней перестал общаться сын, полагая, что она совершила преступления и поэтому заслуживает наказания. Истец просила суд взыскать с Министерства финансов Российской Федерации компенсацию морального вреда в размере 300000 рублей», — говорится в решении Курганского городского суда.

Курганский городской суд удовлетворил иск. В апелляционной жалобе УМВД по Курганской области просило снизить размер компенсации до 70 тысяч рублей, указав, что сын истца, который также был фигурантом этого уголовного дела, был признан виновным. Представитель Минфина РФ просил снизить сумму компенсации до 100 тысяч рублей. Курганский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.