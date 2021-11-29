29 ноября 2021

Пермский экс-губернатор избавляется от части активов

© Служба новостей «URA.RU»
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Персоны. Пермь, чиркунов олег
Чиркунов ликвидирует сразу три своих компании Фото:

Группа компаний бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова ликвидирует часть активов. Сообщается о ликвидации компаний ООО «Редон», ООО Управляющая компания «ЭКС» и ООО «Проект Девелопмент».

«После продажи сети магазинов „Семья“ в Перми федеральному ретейлеру „Лента“ за 2,45 миллиарда рублей у холдинга осталась только недвижимость. В Пермском крае был также распродан ряд других активов», — сообщили в компании «ЭКС» изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

В издании добавили, что, скорее всего, ликвидированные компании войдут в состав ООО Управление недвижимости «ЭКС». Они будут заниматься содержанием целого ряда торговых центров.

Ранее компания сына экс-губернатора отсудила у министерства финансов РФ 100 тысяч рублей. Предприниматель добивался в суде возмещения ущерба, который понесли его компании за привлечение их к административной ответственности.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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