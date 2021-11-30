В России сократили срок действия ПЦР-тестов

ПЦР-тест будет действовать 48 часов вместо 72 Фото: Илья Московец © URA.RU

Из-за особенностей нового штамма коронавируса «Омикрон» в России ограничат срок действия ПЦР-теста не 72, а 48 часами. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С учетом особенностей нового штамма „Омикрон“, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — заявила Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляция заседания ведется телеканалом «Россия 24».

Также россиян, которые возвращаются из стран, где выявлен штамм «Омикрон», будут отправлять на 14-дневный карантин. Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что ПЦР-тесты могут распознать новый штамм коронавируса «Омикрон», пишет «Национальная служба новостей». Также в Госдуме РФ планируют рассмотреть законопроект, согласно которому россияне без QR-кодов смогут вернуться в страну по ПЦР-тесту, сообщает RT.