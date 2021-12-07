Сейсмологи назвали 10 опасных для жизни регионов России

07 декабря 2021 в 09:01 Размер текста - 17 +

Землетрясения в РФ могут произойти на Камчатке, Курилах и в Якутии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми сейсмически опасными регионами России являются Камчатка, Курилы, Сахалин, север Якутии, Прибайкалье, Забайкалье, Алтай, Саяны, Северный Кавказ и Крым. Сильные землетрясения там могут повторяться раз в 30 лет. Об этом в беседе с URA.RU рассказали директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН Петр Шебалин и доцент Лаборатории сейсмологии МГУ, кандидат физико-математических наук Анна Люсина. «Самые сейсмически опасные регионы страны — это Камчатка, Курилы, Сахалин, землетрясения там могут быть очень сильными, разрушительными. На востоке — это север Якутии, на западе — Прибайкалье и Забайкалье, Алтай, Саяны, а также Северный Кавказ, Крым», — перечислил Петр Шебалин. По словам спикера, несмотря на то что ученые знают, где могут произойти самые страшные землетрясения, они не могут назвать точное время начала катастрофы. «Мы можем назвать сейсмоопасные регионы, с определенной точностью оценить силу землетрясения, которое может произойти, и предпринять какие-то действия, чтобы минимизировать ущерб от землетрясения, в первую очередь построить дома, которые не рушатся при толчках. Но пока точности этих прогнозов недостаточно, чтобы эвакуировать население перед сильной катастрофой», — объяснил Шебалин. Анна Люсина добавила, что повторяться землетрясения в одном и том же месте могут раз в 30 лет. «Самые опасные у нас в сейсмическом отношении — Камчатка, Кавказ, Саяны. Катастрофические события могут повторяться раз в 30 лет, плюс-минус 10 лет, в зависимости от региона, от структуры горных пород. Если земная кора там достаточно хрупкая, то катастрофы не произойдет, потому что вся энергия будет сброшена при магнитуде 6-7. А вот если земная кора имеет более плотные горные породы, то землетрясение будет сильным, так как нужно будет преодолеть пределы прочности», — подчеркнула она. 7 декабря 1988 года в СССР произошло масштабное Ленинаканское землетрясение. За полминуты была разрушена почти вся северная часть Армении, охватив территорию с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения оказался город Спитак. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самыми сейсмически опасными регионами России являются Камчатка, Курилы, Сахалин, север Якутии, Прибайкалье, Забайкалье, Алтай, Саяны, Северный Кавказ и Крым. Сильные землетрясения там могут повторяться раз в 30 лет. Об этом в беседе с URA.RU рассказали директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН Петр Шебалин и доцент Лаборатории сейсмологии МГУ, кандидат физико-математических наук Анна Люсина. «Самые сейсмически опасные регионы страны — это Камчатка, Курилы, Сахалин, землетрясения там могут быть очень сильными, разрушительными. На востоке — это север Якутии, на западе — Прибайкалье и Забайкалье, Алтай, Саяны, а также Северный Кавказ, Крым», — перечислил Петр Шебалин. По словам спикера, несмотря на то что ученые знают, где могут произойти самые страшные землетрясения, они не могут назвать точное время начала катастрофы. «Мы можем назвать сейсмоопасные регионы, с определенной точностью оценить силу землетрясения, которое может произойти, и предпринять какие-то действия, чтобы минимизировать ущерб от землетрясения, в первую очередь построить дома, которые не рушатся при толчках. Но пока точности этих прогнозов недостаточно, чтобы эвакуировать население перед сильной катастрофой», — объяснил Шебалин. Анна Люсина добавила, что повторяться землетрясения в одном и том же месте могут раз в 30 лет. «Самые опасные у нас в сейсмическом отношении — Камчатка, Кавказ, Саяны. Катастрофические события могут повторяться раз в 30 лет, плюс-минус 10 лет, в зависимости от региона, от структуры горных пород. Если земная кора там достаточно хрупкая, то катастрофы не произойдет, потому что вся энергия будет сброшена при магнитуде 6-7. А вот если земная кора имеет более плотные горные породы, то землетрясение будет сильным, так как нужно будет преодолеть пределы прочности», — подчеркнула она. 7 декабря 1988 года в СССР произошло масштабное Ленинаканское землетрясение. За полминуты была разрушена почти вся северная часть Армении, охватив территорию с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения оказался город Спитак.