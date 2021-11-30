Попова призвала россиян оставаться дома в новогодние праздники

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Cовещание
Праздновать Новый год лучше дома, заявила Анна Попова Фото:
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Коронавирус COVID-19

Многие россияне планируют поездки за рубеж в период новогодних праздников, однако лучше провести это время дома. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Учитывая скорость распространения нового штамма (коронавируса), я вынуждена обратиться к нашим гражданам быть максимально внимательными к своему здоровью. Новогодние праздники не за горами. Сегодня многие граждане планируют свои поездки, отдых в новогодние праздники, в том числе и за рубежами РФ, но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома. Ситуация развивается в разных странах по-разному. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок», — передает слова Поповой телеканал «Россия 24».

Ранее в нескольких странах Южной Африки был впервые выявлен новый штамм коронавируса «омикрон», пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм может быть опаснее всех впредидущих.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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