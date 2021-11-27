Представители ВОЗ оценили опасность заражения штаммом «Омикрон»

Недавно выявленный штамм COVID-19 может быть еще более заразным, чем его предшественники. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Омикрон» сейчас так выглядит опаснее штамма «дельта», надо чуть-чуть подождать, поскольку сначала и штамм «бета» сильно пугал врачей, передали РИА «Новости» слова Вуйнович. По ее словам, главное, что ученые быстро оценили эпидемиологическую ситуацию, оповестили ВОЗ и изолировали вирус.
Вуйнович рассказала, что ВОЗ в течение 24 часов после информации от ЮАР собрала экспертную группу и дала рекомендации. Согласно ним, прежде всего, необходимо провести исследования «Омикрона». Мелита Вуйнович считает, что среди людей пока паники быть не должно, так как ученые пока не знают, будет ли обходить штамм существующие вакцины или же снижать их эффективность, или нет.
Представители ВОЗ назвали новый штамм COVID-19 в честь 15-й буквы греческого алфавита. Специалисты считают, что понадобится несколько недель, чтобы понять, что представляет собой вирус. Биотехнологи в американской компании Moderna первыми вызвались создать новую вакцину против «Омикрона».
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