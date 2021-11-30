30 ноября 2021
29 ноября 2021

Лицеист, ранивший педагога в Пермском крае, признан невменяемым

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над полицейскими ОВД Заречный в Ленинском районном суде. Екатеринбург, конвой, подозреваемый, задержанный
Уголовное дело в отношении учащегося лицея направлено в суд (архивное фото) Фото:

Расследование уголовного дела о нападении на педагога лицея №1 в Березниках, завершено. Ранивший учителя десятиклассник признан невменяемым, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«По результатам психолого-психиатрической экспертизы у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с вышеизложенным уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства.

Нападение на учительницу лицея №1 Людмилу Ишменеву было совершено в мае. Молодой человек во время урока вошел в класс и нанес преподавателю не менее двух ударов ножом в шею. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч 3 ст 30, ч 1 ст 105 УК РФ).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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