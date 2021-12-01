Российские регионы отказываются от QR-кодов

Жители Томской области смогут посещать без QR-кодов больницы, суды и банки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Власти Томской области смягчили коронавирусные ограничения на фоне снижения темпов заболеваемости COVID-19. Жителям региона разрешили посещать без QR-кодов учреждения здравоохранения, госучреждение и банки. При этом сертификаты о вакцинации по-прежнему будут требовать в ресторанах, кинотеатрах и на выставках. Такие же меры до этого ввели в Ульяновской и Нижегородской областях.

«С 1 декабря сертификаты о вакцинации либо о перенесенном заболевании по-прежнему обязательны к предъявлению на входе во все учреждения общепита, спортивные объекты, при посещении кинотеатров, театров, библиотек, конференций, выставок, парикмахерских, салонов красоты, при проживании в гостиницах, хостелах, в санаториях. Сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобильных офисах, а также в магазинах», — сообщается на официальном сайте администрации Томской области.

Коронавирусные ограничения продлили в регионе на неопределенный срок. При этом в Томской области разрешили возобновить работу кинотеатрам, клубам, караоке и другим развлекательным учреждениям. Заполняемость зала должна быть не более 70%, а у всех посетителей и сотрудников должен быть с собой QR-код или отрицательный ПЦР-тест. При соблюдении этих условий развлекательные учреждения могут работать даже вечером и ночью.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что темпы заболеваемости в регионе снизились на 10%. По его словам, каждый день фиксируется примерно одинаковое количество заболевших.

На прошлой неделе на аналогичные меры пошли власти Ульяновской и Нижегородской областей. В этих регионах начали постепенно отказываться от обязательных QR-кодов. Так, в Ульяновской области открыли свободный вход в торговые и торгово-развлекательные центры. Попасть в них без сертификата о вакцинации можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. В Нижегородской области систему QR-кодов отменили в общепите, кино, гостиницах и фитнес-залах.