В Ульяновской области для невакцинированных ввели послабления Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Ульяновской области ослабили ряд введенных ограничений, введенных из-за коронавируса. Изменения в Указ подписал губернатор региона Алексей Русских.

«Для граждан, не имеющих QR-кода, сертификата о пройденной вакцинации, отрицательного теста ПЦР или справки о перенесенном коронавирусе, будет открыт свободный доступ в торговые и торгово-развлекательные центры с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00», — написал губернатор на своей странице в Instagram. Он рассказал, что он и его коллеги из регионального оперштаба, проанализировав текущую ситуацию с COVID-19, пришли к выводу, что с 1 декабря для жителей области будут действовать новые правила.

Алексей Русских добавил, что заведения общественного питания смогут работать с заполняемостью 100%, а кинотеатры смогут разместить 70% зрителей. Он уточнил, что введенные правила посещения этих объектов сохранятся. Что касается гостиниц и хостелов, — при заселении QR-код не понадобится, его будут требовать только при посещении объектов общепита. Молодожены смогут приглашать людей с QR-кодами, справками о перенесенной болезни или отрицательными тестами ПЦР. Кроме того, дети в возрасте от 14 до 18 лет смогут посещать театры и музеи без сопровождения взрослых. В заключении губернатор Ульяновской области добавил, что остальные принятые ранее меры остаются действительными до 1 февраля 2022 года.

Ранее секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева предложила расширить список мест, для посещения которых будет не обязателен QR-код. По ее словам, это должны быть не только продуктовые магазины, но и поликлиники, в том числе стоматологические кабинеты.

Алексей Русский ввел новые правила для посещения общественных мест Фото: скриншот поста в Telegram