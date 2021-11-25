Первый российский регион отказался от QR-кодов

Предъявление QR-кодов в общественных местах Нижегородской области будет необязательным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Нижегородской области власти начали отказываться от обязательных QR-кодов. Владельцы общественных заведений смогут сами принимать решение, оставлять пропускную систему или нет.

«В Нижегородской области отменили обязательную систему QR-кодов в общепите, кино, гостиницах и фитнес-залах», — сообщает «Царьград». Ослабление эпидемиологических мер планируется с 26 ноября.

Ранее в МГУ спрогнозировали, когда власти смогут отменить QR-коды. Ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий заявил, что это произойдет, когда уровень вакцинации населения России превысит 80%, и как результат эпидемиологическая обстановка в стране наладится. Такая ситуация может наступить к концу 2022 года — началу 2023 года, отметил академик.