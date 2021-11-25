Первый российский регион отказался от QR-кодов

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
Предъявление QR-кодов в общественных местах Нижегородской области будет необязательным Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В Нижегородской области власти начали отказываться от обязательных QR-кодов. Владельцы общественных заведений смогут сами принимать решение, оставлять пропускную систему или нет.

«В Нижегородской области отменили обязательную систему QR-кодов в общепите, кино, гостиницах и фитнес-залах», — сообщает «Царьград». Ослабление эпидемиологических мер планируется с 26 ноября.

Ранее в МГУ спрогнозировали, когда власти смогут отменить QR-коды. Ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий заявил, что это произойдет, когда уровень вакцинации населения России превысит 80%, и как результат эпидемиологическая обстановка в стране наладится. Такая ситуация может наступить к концу 2022 года — началу 2023 года, отметил академик.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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