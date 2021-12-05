Подписан документ о назначении уполномоченного по правам предпринимателей в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО на должность бизнес-омбудсмена назначена представитель «Деловой России» из Нефтеюганска Ирина Каск. Официальный документ о назначении уже подписан губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Об этом URA.RU рассказала сама Каск.

«Сегодня губернатор подписала распоряжение о моем назначении на должность уполномоченного по правам предпринимателей. С сегодняшнего дня я приступила к своим обязанностям», — рассказала Каск.

По словам нового бизнес-омбудсмена план работы на ближайшее время уже определен. Ранее Каск руководила компанией, консультирующей по вопросам коммерческой деятельности и управлению персоналом, в «Деловой России» — пропагандой предпринимательской деятельности и организацией мероприятий для бизнеса. Она сменила на посту Николая Евлахова, его полномочия официально подошли к концу. На начальном этапе предприниматель из Нефтеюганска вошла в тройку кандидатов-победителей в ходе общественного обсуждения среди бизнес-сообщества, прошла собеседование с губернатором, которая представила ее кандидатуру куратору направления на федеральном уровне Борису Титову. Среди претендентов на должность бизнес-омбудсмена была также чиновница из Нижневартовска Ильяна Багишева (возглавляет департамент экономразвития Нижневартовска), а также предприниматель из Сургутского района Оксана Третьякова, возглавляющая ООО «ШредерЭкспрессЮгра».

Ранее URA.RU сообщало, что на должность защитника прав предпринимателей в ХМАО согласована Ирина Каск из Нефтеюганска. Источник в правительстве округа сообщал, что ее кандидатуру одобрили на самом высоком уровне.