05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

В ХМАО назначили нового бизнес-омбудсмена. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, женские руки, шариковая ручка, руки женские
Подписан документ о назначении уполномоченного по правам предпринимателей в ХМАО Фото:

В ХМАО на должность бизнес-омбудсмена назначена представитель «Деловой России» из Нефтеюганска Ирина Каск. Официальный документ о назначении уже подписан губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Об этом URA.RU рассказала сама Каск.

«Сегодня губернатор подписала распоряжение о моем назначении на должность уполномоченного по правам предпринимателей. С сегодняшнего дня я приступила к своим обязанностям», — рассказала Каск.

По словам нового бизнес-омбудсмена план работы на ближайшее время уже определен. Ранее Каск руководила компанией, консультирующей по вопросам коммерческой деятельности и управлению персоналом, в «Деловой России» — пропагандой предпринимательской деятельности и организацией мероприятий для бизнеса. Она сменила на посту Николая Евлахова, его полномочия официально подошли к концу. На начальном этапе предприниматель из Нефтеюганска вошла в тройку кандидатов-победителей в ходе общественного обсуждения среди бизнес-сообщества, прошла собеседование с губернатором, которая представила ее кандидатуру куратору направления на федеральном уровне Борису Титову. Среди претендентов на должность бизнес-омбудсмена была также чиновница из Нижневартовска Ильяна Багишева (возглавляет департамент экономразвития Нижневартовска), а также предприниматель из Сургутского района Оксана Третьякова, возглавляющая ООО «ШредерЭкспрессЮгра».

Ранее URA.RU сообщало, что на должность защитника прав предпринимателей в ХМАО согласована Ирина Каск из Нефтеюганска. Источник в правительстве округа сообщал, что ее кандидатуру одобрили на самом высоком уровне.

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В ХМАО на должность бизнес-омбудсмена назначена представитель «Деловой России» из Нефтеюганска Ирина Каск. Официальный документ о назначении уже подписан губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Об этом URA.RU рассказала сама Каск. «Сегодня губернатор подписала распоряжение о моем назначении на должность уполномоченного по правам предпринимателей. С сегодняшнего дня я приступила к своим обязанностям», — рассказала Каск. По словам нового бизнес-омбудсмена план работы на ближайшее время уже определен. Ранее Каск руководила компанией, консультирующей по вопросам коммерческой деятельности и управлению персоналом, в «Деловой России» — пропагандой предпринимательской деятельности и организацией мероприятий для бизнеса. Она сменила на посту Николая Евлахова, его полномочия официально подошли к концу. На начальном этапе предприниматель из Нефтеюганска вошла в тройку кандидатов-победителей в ходе общественного обсуждения среди бизнес-сообщества, прошла собеседование с губернатором, которая представила ее кандидатуру куратору направления на федеральном уровне Борису Титову. Среди претендентов на должность бизнес-омбудсмена была также чиновница из Нижневартовска Ильяна Багишева (возглавляет департамент экономразвития Нижневартовска), а также предприниматель из Сургутского района Оксана Третьякова, возглавляющая ООО «ШредерЭкспрессЮгра». Ранее URA.RU сообщало, что на должность защитника прав предпринимателей в ХМАО согласована Ирина Каск из Нефтеюганска. Источник в правительстве округа сообщал, что ее кандидатуру одобрили на самом высоком уровне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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