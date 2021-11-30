В Кургане отправили в колонию женщину, сбившую насмерть ребенка

47-летнюю женщину приговорили к трем годам колонии-поселения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Женщину, сбившую насмерть семилетнего мальчика на пешеходном переходе в Кургане, отправили на три года в колонию. Установлено, что она ехала с превышением скорости, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Курганский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летней женщины. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Суд установил, что подсудимая ехала за рулем автомобиля Toyota Carina Е по улице Кирова с превышением разрешенной скорости. В результате она сбила ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик скончался в больнице.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года», — рассказали в прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU сообщало, что ДТП произошло вечером 21 мая в районе дома №108 по улице Кирова. Пострадавшего ребенка 2013 года рождения доставили в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени «Красного Креста», но спасти его не удалось.

ДТП произошло в мае Фото: отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Кургану