В Татарстане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В результате столкновения автобус оказался в кузове большегруза, сообщают очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Татарстане автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек. Количестве пострадавших уточняется.

«Авария произошла в особой экономической зоне Елабуги сегодня ранним утром. Столкнулись вахтовый автобус и грузовик: автобус оказался в кузове большегруза», — передает «Татар-информ».

Очевидцы происшествия сообщили, что в результате аварии погиб один пассажир. Также в ДТП пострадали несколько человек. Их точное количество уточняется. Издание сообщает, что пострадавших отвели на проходную завода «ЕлАЗ». Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.

Ранее авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла в Калмыкии. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок. Всего в автобусе находились 28 человек, восемь из них были госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает телеканал 360.