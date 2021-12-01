В Татарстане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

В Татарстане автобус с вахтовиками столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек. Количестве пострадавших уточняется.
«Авария произошла в особой экономической зоне Елабуги сегодня ранним утром. Столкнулись вахтовый автобус и грузовик: автобус оказался в кузове большегруза», — передает «Татар-информ».
Очевидцы происшествия сообщили, что в результате аварии погиб один пассажир. Также в ДТП пострадали несколько человек. Их точное количество уточняется. Издание сообщает, что пострадавших отвели на проходную завода «ЕлАЗ». Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.
Ранее авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла в Калмыкии. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе ребенок. Всего в автобусе находились 28 человек, восемь из них были госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает телеканал 360.
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