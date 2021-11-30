30 ноября 2021

В Курганской области появился прогноз на зиму

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя температура воздуха зимой в регионе будет выше нормы Фото:

В Курганской области зимой среднесезонная температура воздуха будет выше нормы на 2,5 градуса. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Грядущая зима в Кургане прогнозируется теплой. Вероятность теплого сценария составляет 80%. Ожидается, что среднесезонная температура будет на 2,5 градуса выше нормы», — указано на сайте Винштейна.

По данным синоптика, за сезон выпадет от 42 мм до 64 мм осадков, что в приделах климатической нормы. Он добавил, что в конце зимы высота снежного покрова в Кургане может достичь 30 см. Он отметил, что в декабре температура воздуха превысит норму на 3,5 градуса, а в январе и феврале — на 1-2 градуса.

В ноябре зима в Курганскую область пришла с опозданием. Она наступила на две недели позже, чем обычно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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