В тюменском городе из-за гололеда перестали ходить автобусы

В Ялуторовске из-за гололеда остановили движение автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за ледяного дождя и гололеда в Ялуторовске прекращено автобусное сообщение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. Там уточнили, что по этой же причине было решено ограничить движение общественного транспорта через территорию Ялуторовского района на федеральной трассе «Тюмень — Омск».

«В связи с плохими погодными условиями закрыто автобусное сообщение в Ялуторовске, а также ограничено движение автобусных маршрутов, проходящих через территорию Ялуторовского района по федеральной автодороге Тюмень-Омск. В Ялуторовском районе идет дождь и дорога остается скользкой, даже при обработке противогололедными материалами», — сообщает ГИБДД.

Автобусное сообщение закрыто до улучшения погодных условий. В Госавтоинспекции обратились к водителям, следующим по федеральным автодорогам Тюменской области и посоветовали сбавить скорость и быть внимательнее в пути. По возможности, отложить поездки на дальние расстояния. Тюменская ГИБДД работает на междугородних трассах в усиленном режиме.