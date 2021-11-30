30 ноября 2021
29 ноября 2021

В тюменском городе из-за гололеда перестали ходить автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус
В Ялуторовске из-за гололеда остановили движение автобусов Фото:

Из-за ледяного дождя и гололеда в Ялуторовске прекращено автобусное сообщение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. Там уточнили, что по этой же причине было решено ограничить движение общественного транспорта через территорию Ялуторовского района на федеральной трассе «Тюмень — Омск».

«В связи с плохими погодными условиями закрыто автобусное сообщение в Ялуторовске, а также ограничено движение автобусных маршрутов, проходящих через территорию Ялуторовского района по федеральной автодороге Тюмень-Омск. В Ялуторовском районе идет дождь и дорога остается скользкой, даже при обработке противогололедными материалами», — сообщает ГИБДД.

Автобусное сообщение закрыто до улучшения погодных условий. В Госавтоинспекции обратились к водителям, следующим по федеральным автодорогам Тюменской области и посоветовали сбавить скорость и быть внимательнее в пути. По возможности, отложить поездки на дальние расстояния. Тюменская ГИБДД работает на междугородних трассах в усиленном режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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