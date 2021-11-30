30 ноября 2021

Екатеринбуржцы сутки ждут рейса, на который не прилетает самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт кольцово, взлетная полоса, пассажирский самолет, azur air, самолет, азур эйр, azurair, авиаперевозки, авиаперелет, авиасообщение
Самолет авиакомпании AzurAir еще не долетел до екатеринбургского Кольцово Фото:

Рейс из Екатеринбурга в Ла-Роману (Доминиканская Республика) задерживается на сутки из-за отсутствия самолета. Об этом URA.RU сообщили в авиакомпании AzurAir.

«Задержка связана с поздним прибытием воздушного судна с предыдущего рейса», — сообщают в авиакомпании. Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских подтвердил информацию перевозчика.

Авиаперелет в Доминикану должен был состояться 1 декабря в 8:35 утра. Однако на момент публикации новости на онлайн-табло вылета содержится информация о задержке рейса до 6:00 утра 2 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что пассажиры не могут вылететь из египетского города Шарм-эш-Шейха в екатеринбургский Кольцово. Рейс авиакомпании Royal Flight должен был отправиться из аэропорта днем 30 ноября, однако сначала был задержан, а потом отменен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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