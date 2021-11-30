30 ноября 2021
29 ноября 2021

В тюменской мэрии — два новых назначения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
В администрации Тюмени назначили руководителей управы ЦАО и департамента имущественных отношений Фото:

Директором департамента имущественных отношений администрации Тюмени назначена Ольга Федоренко, а пост руководителя управы Центрального округа города занял Евгений Сорокин. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

«Директором департамента имущественных отношений администрации Тюмени назначена Ольга Михайловна Федоренко. Ее общий трудовой стаж — 25 лет. Большая часть трудовой деятельности связана с муниципальной службой. С 2011 года Ольга Михайловна работает в департаменте имущественных отношений. Другое кадровое решение — руководителем управы Центрального административного округа Тюмени с 1 декабря назначен Евгений Валерьевич Сорокин», — сообщает официальный сайт городской администрации.

Стаж работы Сорокина по специальности — 15 лет. С 2011 года он работал в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Последние пять лет — в статусе заместителя директора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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