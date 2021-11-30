Систему городского транспорта Перми назвали лучшей после Москвы

Анатолий Путин гордится своей работой на посту руководителя транспортной отрасли Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Система городского общественного транспорта Перми признана лучшей в России после московской. Такое заявление на фоне возмущения пермяков повышением стоимости проезда сделал начальник департамента транспорта администрации города Анатолий Путин. Он также анонсировал дальнейшее реформирование маршрутной сети.

«Не считая Москвы, Пермь имеет самый качественный общественный транспорт из всех городов РФ. Действительно есть нюансы, есть спорные моменты в нашей реформе, и мы этого не отрицаем. Но в целом, и это подтверждают и федеральные рейтинги, и федеральные органы власти, сейчас у нас одна из лучших систем общественного транспорта», — сказал Путин в эфире радио «Комсомольская правда в Перми».

По его словам, благодаря установлению тарифа на проезд близкого к экономически обоснованному власти смогут продолжить транспортную реформу в части увеличения количества автобусов и запуска новых маршрутов. Конкретные планы он обещал озвучить в следующем году после проведения аудита отрасли.

Как ранее сообщало URA.RU, с января в Перми резко повысится стоимость проезда — с 26 до 33 рублей. Чиновники утверждают, что владельцам проездных будет пользоваться транспортом выгоднее. Оппозиционные активисты уже выступили против и потребовали отставки начальника департамента транспорта, а также призвали объявить вотум недоверия депутатам, проголосовавшим за новый тариф. Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин заявлял URA.RU, что всплеск протеста не выйдет дальше социальных сетей. Между тем один из городских активистов Василий Кучумов призвал всех 1 декабря бойкотировать общественный транспорт. Несколько десятков его подписчиков инициативу поддержали, но далеко не все готовы добираться на работу пешком или на такси.