Власти не замечают гнева пермяков из-за подорожания проезда

С нового года в пермских автобусах платить придется больше Фото: Илья Московец © URA.RU

В мэрии Перми отреагировали на призыв оппозиции отправить в отставку чиновников и депутатов, которые приняли решение об увеличении стоимости проезда в городском транспорте. Как заявил URA.RU первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин, социальный всплеск не выйдет дальше социальных сетей.

«Я думаю, это мнение оппозиции. На самом деле люди, когда внимательно ознакомятся с новым тарифным меню и поймут, что мы сделали максимально комфортное предложение для них по оплате проезда. Я думаю, весь всплеск организован в соцсетях. И теми людьми, которые минимум пользуются общественным транспортом», — сказал Хайруллин.

Ранее по инициативе мэрии депутаты пермской гордумы повысили цену проезда в общественном транспорте с 26 до 33 рублей. Новый тариф начнет действовать с 10 января. Власти отмечают, что это стоимость разовой поездки, а владельцы проездных различных форматов по факту будут платить меньше. Несмотря на это инициативная группа пермяков потребовала отправить в отставку начальника департамента транспорта Анатолия Путина, а также объявить вотум недоверия депутатам, проголосовавшим за новый тариф. По их мнению, решение об увеличении цены на проезд надо отменить. Под своим манифестом они собирают подписи пермяков, которые намерены отправить в администрацию президента, руководству Пермского края, главе Перми и гордуму.