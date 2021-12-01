В случае, если США не прекратит свою политику, связанную с высылкой российских дипломатов, Москва в начале февраля 2022 года вынуждена будет принять зеркальные меры в отношении представителей американского дипконсульства. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет», — приводит слова Захаровой ТАСС.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, у Вашингтона есть время для того, чтобы остановить высылку российских дипломатов. В случае, если США не пойдет на данные меры, Россия подготовит зеркальный ответ.
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