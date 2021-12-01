В МИД РФ поставили ультиматум США из-за высылки дипломатов. «Даем вам время до февраля»

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Министерство иностранных дел готово к высылке американских дипломатов Фото:

В случае, если США не прекратит свою политику, связанную с высылкой российских дипломатов, Москва в начале февраля 2022 года вынуждена будет принять зеркальные меры в отношении представителей американского дипконсульства. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет», — приводит слова Захаровой ТАСС.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, у Вашингтона есть время для того, чтобы остановить высылку российских дипломатов. В случае, если США не пойдет на данные меры, Россия подготовит зеркальный ответ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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