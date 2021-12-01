Биолог Баранова назвала три линии обороны против пандемии COVID

Лекарственные препараты станут последним рубежом обороны против пандемии COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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У человечества есть три линии обороны в борьбе с пандемией, а именно вакцины, противоэпидемические правила и лекарственные препараты. Об этом в разговоре с URA.RU заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

«У нас есть три основных момента для борьбы с пандемией. Первое — это вакцины. Второе — это действия, связанные с социальной дистанцией маскам и так далее. Третье — это лекарственные средства», — сказала URA.RU Анча Баранова.

Биолог отметила, что вакцины являются главной линией обороны против COVID-19. «Вакцины — первая, основная линия обороны. Мы тут много всего крутого придумали, и в начале пандемии я совершенно не ожидала, что вакцины окажутся настолько эффективны, насколько они эффективны сейчас», — объяснила она.

Также ученые смогли ответить на многие вопросы, связанные с противоэпидемическими мерами, добавила Баранова. «Тут, казалось бы, это все тривиально. На самом деле в этой области очень много науки было сделано. В частности, разобрались, как передается вирус. Дело в том, что в начале пандемии все думали, что нужно все мыть, все поверхности 100, 500 раз мыть, в перчатках ходить. Наука показала, что это не является основополагающим фактором для пресечения пандемии», — заявила собеседница агентства.

Последним фактором обороны станут лекарственные аппараты, считает профессор. «Пока у нас не было третьего рубежа, а именно нормальных способов борьбы с вирусом на раннем этапе в отличие от поздних, когда люди получают препараты, находясь в больнице. У нас защита была далеко не полная. Сейчас появился препарат от Pfiser PAXLOVID, который специфичный для вируса и он снижает вероятность госпитализации более, чем 5-8 раз по данным клинических испытаний. Это очень круто. Этот аппарат в России скоро появится», — заключила доктор биологических наук.