30 ноября 2021

Мэр Перми заставил чиновников штрафовать уборщиков снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега на улицах города. Пермь, уборка снега, уборка дорог
За прошлую неделю к мэру поступило 110 жалоб на уборку снегу Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин заставил глав районов снижать подрядчикам оплату за некачественную уборку снега. Об этом политик написал в своем instagram-аккаунте.

«Сегодня на аппаратном совещании поставил главам районов задачу активно применять штрафные санкции к подрядчикам, которые не укладываются в нормативные сроки уборки и вывоза снега», — пишет в своем аккаунте мэр. Также Демкин заявил, что будет снижать зарплату главам районных администраций, если они не будут штрафовать подрядчиков за некачественную уборку снега.

Как пишет чиновник, за прошлую неделю к нему поступило 110 обращений по некачественной очистке улиц от снега. Ранее подрядчикам из-за аномального потепления в Перми была поставлена задача усилить обработку улиц противогололедными смесями. Из-за активного таяния снега и последующих морозов на улицах города может образоваться гололед.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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