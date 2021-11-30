Мэр Перми заставил чиновников штрафовать уборщиков снега

За прошлую неделю к мэру поступило 110 жалоб на уборку снегу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин заставил глав районов снижать подрядчикам оплату за некачественную уборку снега. Об этом политик написал в своем instagram-аккаунте.

«Сегодня на аппаратном совещании поставил главам районов задачу активно применять штрафные санкции к подрядчикам, которые не укладываются в нормативные сроки уборки и вывоза снега», — пишет в своем аккаунте мэр. Также Демкин заявил, что будет снижать зарплату главам районных администраций, если они не будут штрафовать подрядчиков за некачественную уборку снега.

Как пишет чиновник, за прошлую неделю к нему поступило 110 обращений по некачественной очистке улиц от снега. Ранее подрядчикам из-за аномального потепления в Перми была поставлена задача усилить обработку улиц противогололедными смесями. Из-за активного таяния снега и последующих морозов на улицах города может образоваться гололед.