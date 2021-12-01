В Кремле раскрыли детали предстоящей пресс-конференции Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране
Количество журналистов на пресс-конференции будет ограничено Фото:

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина запланирована на 23 декабря, она пройдет в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин очно проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Президент придет к журналистам, они будут задавать вопросы в обычном режиме. Будем проводить в условиях пандемии», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По его словам, число журналистов ограничат до 500 человек, поэтому аккредитация не будет свободной. Пространство увеличат, мероприятие пройдет в Манеже. Для участия журналисты будут сдавать три ПЦР-теста. «Мы будем сами выходить на журналистов. У нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что итоговая пресс-конференция Путина может пройти 23 декабря, в день дальней авиации ВКС РФ. Об этом рассказали источник, близкий к администрации президента, и сотрудник одного из федеральных телеканалов. Собеседник «Ведомостей» заявил, что вряд ли будет целесообразно проводить мероприятие раньше, ведь это подведение итогов года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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