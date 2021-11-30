ФСБ задержала бывшего вице-мэра Магнитогорска

В Магнитогорске сотрудниками УФСБ по Челябинской области задержан бывший вице-мэр Валерий Измалков. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. Источник в силовых структурах сообщил, что Измалков подозревается в получении взятки в тот период, когда он работал в администрации.
«Речь идет о получении взятки за выделение земельных участков. Деньги он получил от представителя одной из коммерческих структур», — пояснил инсайдер.
В УФСБ подтвердили, что сотрудники ведомства осуществляет оперативное сопровождение, расследование ведет СК. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU.
Правовое управление администрации Магнитогорска Измалков возглавлял с весны 2005 года. Спустя пять лет — при ныне осужденном за коррупцию главе Евгении Тефтелеве — его повысили до вице-мэра по имуществу и правовым вопросам. Предшественник Измалкова на этом посту, Виталий Сидоренко, попал под следствие по обвинению во взяточничестве. Осенью 2019 года Измалков уволился.
Обновлено в 16:00:
«Возбуждено уголовное дело по ч.6, ст. 290 УК РФ (получение взятки). Речь идет о периоде 2015—2016 годов. По версии следствия, подозреваемый получил около 1,5 млн рублей за выделение земельных участков, преступление выявлено сотрудниками УФСБ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
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