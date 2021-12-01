Ликвидировать места незаконного скопления отходов должны собственники земельных участков, либо местная администрация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Кизильское местные жители жалуются на сброс медицинских отходов на местной свалке. Видео с утилизированными медицинскими отходами опубликовал местный житель в социальных сетях. В минэкологии Челябинской области URA.RU заявили, что проведут проверку.

«Сброс был обнаружен на насыпной дороге в сторону Кизильской свалки. Приблизительно сброс был сделан 24 ноября», — сообщил Николай В., который является автором видео.

Изначально пользователь Николай В. выложил у себя на стене в соцсети «ВКонтакте» фото использованных медицинских товаров, которые были выброшены на местную свалку. Затем в группе «с. Кизильское [Черное и белое КДО]» Николай опубликовал видео с медицинскими отходами, которое распространилось по местным группам в социальных сетях.

«Мало того, что свалку никто не обслуживает, так еще и опасные отходы стали туда свозить, которые, кстати, пытались сжечь, но не получилось. Такие отходы должна утилизировать специализированная организация, с которой больница должна заключить договор, но никак не на местную свалку», — написала Виктория С. в группе «А.Л.Текслер ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

В министерстве экологии области URA.RU сообщили, что инспекторы регионального надзора планируют проведение выездного обследования с привлечением поселковой администрации, а также местных жителей. В министерстве отметили, что ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО является обязанностью собственников земельных участков, а в случае его отсутствия — органов местного самоуправления.

В пресс-службе администрации Кизильского района сообщили, что глава района Александр Селезнев оповещен о ситуации, официальный комментарий будет озвучен позже. На момент публикации комментария не последовало.

Разбросанные медицинские отходы в селе Кизильское Фото: Николай Владимирович vk.com

Среди отходов — использованные медицинские шприцы с иглами Фото: Николай Владимирович vk.com

Медицинские отходы пытались сжечь, но не смогли Фото: Николай Владимирович vk.com