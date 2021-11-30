Тюменские власти вакцинируют куриц после вспышки птичьего гриппа

Осенью в Тюменской области сожгли более 4 млн кур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменские власти запланировали в 2022 году вакцинацию птицы от птичьего гриппа. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц, выступая 1 декабря на заседании аграрного комитета регионального парламента. В октябре на крупнейшей в области Боровской птицефабрике произошла вспышка опасной болезни, из-за которой пришлось уничтожить все поголовье кур.

«Вакцина от птичьего гриппа есть. На следующий год мы запланировали вакцинацию птицы в личных подсобных хозяйства. Но использование вакцины на птицефабриках законодательно запрещено», — отметил глава управления.

URA.RU направило в ведомство запрос с просьбой уточнить данные по будущей вакцинации. Ответ на него ожидается.

О вспышке птичьего гриппа на одной из крупнейших птицефабрик России — Боровской (Тюменский район) — стало известно 13 октября. Руководству предприятия пришлось уничтожить около 4,3 млн кур — на запах гари от сжигаемой птицы массово жаловались тюменцы.