30 ноября 2021

Тюменские власти вакцинируют куриц после вспышки птичьего гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный день птиц - интернациональный экологический праздник. Зоопарк. Челябинск, куры, петух, курицы
Осенью в Тюменской области сожгли более 4 млн кур Фото:

Тюменские власти запланировали в 2022 году вакцинацию птицы от птичьего гриппа. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц, выступая 1 декабря на заседании аграрного комитета регионального парламента. В октябре на крупнейшей в области Боровской птицефабрике произошла вспышка опасной болезни, из-за которой пришлось уничтожить все поголовье кур.

«Вакцина от птичьего гриппа есть. На следующий год мы запланировали вакцинацию птицы в личных подсобных хозяйства. Но использование вакцины на птицефабриках законодательно запрещено», — отметил глава управления.

URA.RU направило в ведомство запрос с просьбой уточнить данные по будущей вакцинации. Ответ на него ожидается.

О вспышке птичьего гриппа на одной из крупнейших птицефабрик России — Боровской (Тюменский район) — стало известно 13 октября. Руководству предприятия пришлось уничтожить около 4,3 млн кур — на запах гари от сжигаемой птицы массово жаловались тюменцы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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