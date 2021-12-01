В Подмосковье родителям предложили привить детей от коронавируса

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В России зарегистрировали вакцину для подростков «Спутник М» Фото:

В школах Подмосковья предложили привить детей от коронавируса. В Сергиевом Посаде родителям выдали согласия на вакцинацию школьников.

«В школах Сергиева Посада родителям школьников предлагают заполнить согласие на вакцинацию от коронавируса препаратом „Гам-КОВИД-Вак М“ („Спутник М“ для подростков). Сейчас вакцинация не является обязательной: учителя говорят, что собирают статистику и выясняют, сколько вакцин потребуется для каждого класса», — пишет Readovka.

Информацию подтвердили родители гимназии № 5» и школы № 4 Сергиева Посада. В подтверждение издание опубликовало фото согласия на вакцинацию детей.

Ранее центр имени Гамалеи подал в Минздрав документы на исследование вакцины от коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург. По его словам, прививать подростков от 12 до 17 лет будут уже в конце декабря. Вакцинация детей от шести до 11 лет начнется через два месяца. Первая и вторая стадии клинических испытаний «Спутник М» для подростков прошли успешно, пишут «Дни.ру». О регистрации препарата стало известно в конце ноября, сообщает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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