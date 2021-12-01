Самолет Utair, летевший в ХМАО, экстренно сел в Екатеринбурге

Борт Utair вернулся в Екатеринбург из-за плохой погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс Екатеринбург — Советский (ХМАО), вынужденно вернулся в город вылета. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

«Рейс UT-335 Екатеринбург — Советский вернулся в аэропорт Кольцово в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту прилета. Вылет планируется завтра, 2 декабря, в 10:30», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани. На данный момент с пассажирами работают представители Utair. Оперативно получить комментарий авиакомпании не удалось.

В конце октября в Кольцово на восемь часов был задержан рейс в другой город ХМАО — Урай. Тот перелет тоже обслуживала авиакомпании Utair. За несколько дней до этого пассажиры перевозчика пять часов ждали рейс из ХМАО в Тюмень.