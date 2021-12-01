Облавы на посетителей без QR-кодов пройдут в челябинских кафе

Сидящих за столиками челябинцев могут попросить предъявить QR-код Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Посетителей заведений общепита в Челябинской области будут проверять на наличие у них QR-кодов. Об этом заявила на брифинге 1 декабря первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

«Первые рейды пройдут начиная уже с сегодняшнего дня. Помимо организации входного контроля предусмотрены и выборочные проверки QR-кодов у посетителей. Цель — добиться полного соблюдения ограничений и пресечь распространение COVID-19», — пояснила Гехт.

Предписание предъявлять QR-код при посещении заведений общественного питания вступило в силу в Челябинской области 1 декабря. Исключение сделано лишь для пассажиров в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, где общепит будет работать в обычном режиме. Также сертификаты о вакцинации не придется предъявлять посетителям младше 18 лет. Кроме того, можно будет заказать еду на вынос.

Ограничение будет действовать до конца новогодних каникул. Дальнейшие перспективы продления или отмены антиковидных мер будут зависеть от достигнутого в регионе коллективного иммунитета. Для этого необходимо привить от коронавируса 80% населения.